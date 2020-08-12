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رياضة

لن يُهانوا بعد الآن.. ميدو: أتمنى رئاسة لجنة الحكام في مصر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:41 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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حسام الحارتي
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أنه يتمنى أن يكون رئيسًا للجنة الحكام في مصر لمدة شهر واحد فقط.

وقال "ميدو" خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أمنيتي أن أكون رئيسا للجنة الحكام في مصر لمدة شهر واحد".

أضاف: "بعدها سأخرج في تصريحات أتحدث من خلالها بأن من لديه أزمة مع أي حكم يتحدث معي؛ وسأجتمع مع الحكام وأدعمهم وأقول لهم إن رئيسهم لن يسمح بإهانتهم ولا تخشوا الأهلي أو الزمالك".

واختتم حديثه قائلاً: "المسؤولون في مصر إذا أرادوا إبعاد حكم عن أي لقاء بسبب خطأ ارتكبه؛ لجنة الحكام تنفذ ذلك، وهذا خطأ كبير".
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