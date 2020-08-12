خالد مهدي: جاهزون للأهلي رغم النقص العددي.. وستاد السلام نسخة من ملعب هزاع زايد.. فيديو

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي بالدوري رغم النقص العددي.





وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أصبح لدينا شكل فريق يمكنه مواجهة الأهلي، يتبقى بعض اللاعبين مازال أمامهم بعض الأيام لينضموا لنا في التدريبات.





وأردف: نعلم ان المتاحين غير كافيين لخوض مباراة الاهلي ولكننا نريد أن نعمل.





وعن ستاد الأهلي قال: بالفعل تم وضع شعار الأهلي على ملعب السلام ولكنه مازال اسمه ستاد السلام وبالأسفل اسم الأهلي والشركة الراعية..





وتابع: الملعب أصبح نسخة من ملعب محمد بن هزاع الاماراتي، النجيل تم تغييره بالكامل وكل شىء تم على أعلى مستوى.





وأتم كلماته: الشركة من حقها ان تستثمر وتؤجر وتخدم منتخب مصر والأهلي وجميع الأندية.