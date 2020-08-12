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رياضة

برشلونة يعزز خط دفاعه بهذا اللاعب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

يسعى نادي برشلونة إلى الحصول على خدمات عدد كبير من اللاعبين، في سوق انتقالات الصيف الجاري، بحثًا عن عودة فريقه إلى منصات التتويج من جديد، بعد موسم رياضي غير مقبول إلى حد ما، بالنظر إلى خسارة كل الألقاب المحلية.

ونادي إقليم كاتالونيا يبحث ضم نجم جديد، ينشط في مركز الظهير الأيسر، بسبب تقديم جونيور فيربو مستويات مخيبة للآمال، بجانب تقدم جوردي ألبا في العمر.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن أن برشلونة ينوي استغلال ما يعيشه نادي فالنسيا من أزمات مالية غير مسبوقة، من أجل خطف نجمه لويس جايا.

الوضع الذي يعاني منه الخفافيش، يتخطى أكثر من مجرد أزمة كورونا الاقتصادية، إذ يترقب عشاق النادي العريق إمكانية بيعه إلى ملاك جدد، بعد أن دخل المستثمرون الحاليون من سنغافورة في مشكلات عديدة مع الجماهير، ناتجة عن فشل الفريق في احتلال أي مركز أوروبي في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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