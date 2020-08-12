مؤمن سليمان: وصلت بالزمالك إلى نهائي أفريقيا بعد غياب 14 سنة

وتابع:" قدمنا مباراة كبيرة في الإياب أمام صن داونز، وكذلك الأهلي ، وجمهورنا وجمهور الأهلي وجه لنا التحيه في المباراتين، ووصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات ، وهذا أمر مهم لا يجب أن ينساه الجميع".





وأكد مؤمن سليمان أنه يتابع كل الأحداث الرياضية على الرغم من ابتعاده عن التدريبات خلال الفترة الحالية لعدم وجود عرض مناسب .



