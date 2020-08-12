AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤمن سليمان: وصلت بالزمالك إلى نهائي أفريقيا بعد غياب 14 سنة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:11 ص
مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
Advertisements
حسام الحارتي
أعرب مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن حزنه الشديد لاتهامه في ضياع بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 عقب الخسارة من صن داونز .

وقال مؤمن سليمان خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "الجماهير تردد عبارة أن مؤمن سليمان ضيع علينا أسهل بطولة في إفريقيا وهذا يحزنني، خصوصا في مواجهة صن دوانز الذي تغلب على الأهلي بخماسية ومن قبله الوداد ولم يكن معي سوي 14 لاعبًا فقط".

وتابع:" قدمنا مباراة كبيرة في الإياب أمام صن داونز، وكذلك الأهلي، وجمهورنا وجمهور الأهلي وجه لنا التحيه في المباراتين، ووصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات، وهذا أمر مهم لا يجب أن ينساه الجميع".

وأكد مؤمن سليمان أنه يتابع كل الأحداث الرياضية على الرغم من ابتعاده عن التدريبات خلال الفترة الحالية لعدم وجود عرض مناسب .

وأوضح أن توليه قيادة نادي الزمالك كانت نقله كبيرة في مشواره التدريبي معلقا:" المدرب الجيد يستطيع أن يقدم المحتوي الفني مع أي فريق يدربه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال: الزواج وراء تراجع مستوى مصطفي محمد ..فيديو

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند سماع «الصلاة خير من النوم».. كلمتان لا يعرفهما الكثير

هل يحمي الفلفل الأسود من فيروس كورونا ؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

هل يصح الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف الخفيف ؟.. الإفتاء تجيب

أفضل الصدقات الجارية ولا تقتصر على الميت.. دار الإفتاء تحددها

مستشار الرئيس يوضح الاحتمالات التي تسببت في إصابات الـ21 لاعبا بكورونا.. فيديو

رئيس الهيئة الوطنية يعلن انتهاء اليوم الأول من الاقتراع في انتخابات الشيوخ واستكمال التصويت غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور