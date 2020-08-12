مؤمن سليمان: وصلت بالزمالك إلى نهائي أفريقيا بعد غياب 14 سنة

أعرب مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن حزنه الشديد لاتهامه في ضياع بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 عقب الخسارة من صن داونز .
وقال مؤمن سليمان خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "الجماهير تردد عبارة أن مؤمن سليمان ضيع علينا أسهل بطولة في إفريقيا وهذا يحزنني، خصوصا في مواجهة صن دوانز الذي تغلب على الأهلي بخماسية ومن قبله الوداد ولم يكن معي سوي 14 لاعبًا فقط".
وتابع:" قدمنا مباراة كبيرة في الإياب أمام صن داونز، وكذلك الأهلي، وجمهورنا وجمهور الأهلي وجه لنا التحيه في المباراتين، ووصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات، وهذا أمر مهم لا يجب أن ينساه الجميع".
وأكد مؤمن سليمان أنه يتابع كل الأحداث الرياضية على الرغم من ابتعاده عن التدريبات خلال الفترة الحالية لعدم وجود عرض مناسب .
وأوضح أن توليه قيادة نادي الزمالك كانت نقله كبيرة في مشواره التدريبي معلقا:" المدرب الجيد يستطيع أن يقدم المحتوي الفني مع أي فريق يدربه".