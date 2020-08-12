AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ طارق حامد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:01 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
Advertisements
حسام الحارتي
وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة خاصة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

وقال ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة "قناة النهار":" طارق حامد خلال مباراة الاتحاد كان مفتقدًا لفكرة استخلاص الكرة الثانية على غير عادته وأعتقد أن هذا بسبب أنه كان عائدا من الإصابة التي تعرض لها".

وأضاف: "نصيحتي لطارق حامد يجب أن يكون دوما قريبا من منطقة جزاء الخصم في حالة هجوم الزمالك من أجل استخلاص الكرة الثانية في حال فقد فريقه الكرة".

واختتم حديثه قائلا:" طارق ليس قويا على المستوى الدفاعي فقط؛ ولكنه يجيد أيضا التمرير بشكل صحيح بين الخطوط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: حازم إمام بيشرب شيشة وهو بيتفرج على البرنامج بتاعي

صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

شاهد.. أحمد حسام ميدو من داخل كواليس " أوضة اللبس" و متابع: الشياكة كلها

شاهد .. ميدو برفقة بركات في كواليس أوضه اللبس

ميدو يوجه رسالة لمتابعي أوضة اللبس.. تفاصيل تعرض لأول مرة

عصام الحضري: سأعمل في مجال التدريب.. وعلى طارق العشري مهاجمة الزمالك في مباراة اليوم

ترشيحاتنا

هل سيتم مد لانتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث؟ .. رئيس هيئة الانتخابات يجيب

تعافي 1109.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 وفاة

يُقلّ مرتزقة وإرهابيين.. الجيش الليبي يدمر رتلاً عسكرياً حاول التسلل إلى سرت

هاني حتحوت يكشف تفاصيل حفل افتتاح ستاد الأهلي.. فيديو

هل يصح الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف الخفيف ؟.. الإفتاء تجيب

محمد بيومي: الأهلى أفضل ناد في القرن الـ 20 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة إزالة شعر الوجه.. حيل متعددة أبرزها الكركم والجيلاتين

من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا فوق صفيح ساخن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه