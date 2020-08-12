ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ طارق حامد

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة خاصة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.
وقال ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة "قناة النهار":" طارق حامد خلال مباراة الاتحاد كان مفتقدًا لفكرة استخلاص الكرة الثانية على غير عادته وأعتقد أن هذا بسبب أنه كان عائدا من الإصابة التي تعرض لها".
وأضاف: "نصيحتي لطارق حامد يجب أن يكون دوما قريبا من منطقة جزاء الخصم في حالة هجوم الزمالك من أجل استخلاص الكرة الثانية في حال فقد فريقه الكرة".
واختتم حديثه قائلا:" طارق ليس قويا على المستوى الدفاعي فقط؛ ولكنه يجيد أيضا التمرير بشكل صحيح بين الخطوط".