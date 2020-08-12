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فن

ماجد المصري يواصل تصوير الوجه الآخر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يواصل الفنان ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وانتهى الفنان من تصوير 40 % من أحداث المسلسل في أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

والعمل يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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