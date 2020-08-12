ماجد المصري يواصل تصوير الوجه الآخر

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل "الوجه الآخر" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.





وانتهى الفنان من تصوير 40 % من أحداث المسلسل في أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.





مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.



