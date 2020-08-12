كمامات مجانية للناخبين.. محافظ أسيوط: لا شكاوى في أول يوم من انتخابات الشيوخ.. فيديو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة شكلت غرفة عمليات بالديوان العام؛ لرصد أى مشكلة تخص المواطنين أثناء انتخابات الشيوخ والعمل على حلها.





وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المُذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الكتلة التصويتية تتكون من 2 مليون و766 ألفا، من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في 636 لجنة.





ولفت إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ جاءت فى ظروف استثنائية وانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن المحافظة أجرت تعقيما و تطهيرا لجميع اللجان قبل بدء الانتخابات، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أى مُخالفة فى اليوم الأول.





وأوضح أنه مرَّ على معظم اللجان، وأمر بتوفير الكمامات للمواطنين بالمجان.