AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كمامات مجانية للناخبين.. محافظ أسيوط: لا شكاوى في أول يوم من انتخابات الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:43 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة شكلت غرفة عمليات بالديوان العام؛ لرصد أى مشكلة تخص المواطنين أثناء انتخابات الشيوخ والعمل على حلها.

وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المُذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الكتلة التصويتية تتكون من 2 مليون و766 ألفا، من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في 636 لجنة.

ولفت إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ جاءت فى ظروف استثنائية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المحافظة أجرت تعقيما و تطهيرا لجميع اللجان قبل بدء الانتخابات، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أى مُخالفة فى اليوم الأول.

وأوضح أنه مرَّ على معظم اللجان، وأمر بتوفير الكمامات للمواطنين بالمجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قسم ثان الأعلى كتلة تصويتية.. الإسماعيلية تنهي تجهيز 201 مركز انتخابي استعدادًا للشيوخ

انتخابات الشيوخ.. بدء توافد الناخبين على اللجان في البحيرة للإدلاء بأصواتهم

محافظ البحيرة يتفقد لجان دمنهور ويكلف بتقديم جميع سبل الراحة والمساعدة للناخبين

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن أسوان يتفقدان لجان انتخابات الشيوخ

محافظ الشرقية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

محافظ البحيرة لـ صدى البلد: لم نرصد سلبيات واللجان فتحت في موعدها

ترشيحاتنا

هل سيتم مد لانتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث؟ .. رئيس هيئة الانتخابات يجيب

الشيء الوحيد اللي بيدوب هموم الدنيا.. رسالة مؤثرة من كندة علوش مع ابنتها حياة

للشاورما والكريب.. طريقة عمل عجينة العيش السوري

محمد مرجان: مفاجآت كبيرة تنتظر جماهير الأهلي في الفترة المقبلة

هل يصح الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف الخفيف ؟.. الإفتاء تجيب

الفنانة إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شيء مذل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا تحت صفيح ساخن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها