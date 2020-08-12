محافظ أسوان: انتخابات مجلس الشيوخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.. فيديو

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن رجال الأمن قاموا بتأمين جميع اللجان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المواطنين كانوا فى تأمين كامل والجميع كان يدلى بصوته بحرية.





ولفت إلى أن المحافظة قامت بتعقيم لجان الانتخابات التى فى ظروف استثنائية وانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أمر بتسليم جميع المدارس الخاصة بالانتخابات وتم تعقيمها للحفاظ على صحة المواطنين.