خبير سياسي: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مُرضية.. فيديو

قال الخبير السياسي عمرو الزمر، إن مصر شهدت عرسا ديمقراطيا فى اليوم الأول لـ انتخابات الشيوخ ، موضحا أن نسبة المشاركة مُرضية.





وأضاف الخبير السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن المواطن أصبح لديه وعي سياسي بحقوقه ، والمعظم يشارك فى الانتخابات.





ولفت إلى أن الجميع يعقدون آمالاً كثيرة على مجلس الشيوخ، وتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى نسبة المشاركة فى اليوم الثاني.





وأشار إلى أن كل مواطن عليه أن يشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم إضاعة فرصته.