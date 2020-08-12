لمدة يوم واحد.. عرض مسرحية ريا وسكينة في دار الأوبرا

تُعرض مسرحية "ريا وسكينة 1921" للمخرجة كريمة بدير لمدة يوم واحد هو 18 أغسطس بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.





العرض يقدّم من خلال فرقة فرسان الشرق للتراث وإعداد محمد فؤاد، وديكور وملابس أنس إسماعيل ويتضمن قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة.



