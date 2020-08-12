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فن

لمدة يوم واحد.. عرض مسرحية ريا وسكينة في دار الأوبرا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تُعرض مسرحية "ريا وسكينة 1921" للمخرجة كريمة بدير لمدة يوم واحد هو 18 أغسطس بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

العرض يقدّم من خلال فرقة فرسان الشرق للتراث وإعداد محمد فؤاد، وديكور وملابس أنس إسماعيل ويتضمن قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة.

ويتناول شخصيتا "ريا وسكينة" اللتين عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى آنذاك ويبرز ردود الافعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراعاً مع الموت والعرض يقدم القصة من خلال الرقص المسرحي الحديث يتضمنه مشاهد قليلة وقصيرة تمثيليًا.
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