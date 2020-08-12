مدرب إشبيلية يشيد بـ مانشستر يونايتد: سنواجه النادي الأكبر في العالم

أشاد جولين لوبيتيجي، المُدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، بمُنافسه في نصف نهائي الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد، واصفًا إياه بالنادي الأكبر في العالم.
وقال "لوبيتيجي"، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، “سنخوض لقاءً ضد مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة، هو النادي الأكبر في العالم، ولكننا سنكون مُستعدين لهم”.
وأضاف المُدرب الإسباني قائلًا: ”نحن مُركزون على مُباراتنا القادمة، ضد فريق من الأفضل في التاريخ”، وتابع: ”هم في مستوى رائع”.
وأكمل "لوبيتيجي" حديثه قائلًا: ”سنُعطي أفضل ما لدينا كما نفعل دائمًا، اللعب ضدهم صعب للغاية، ولكننا نؤمن بأننا يُمكننا الفوز عليهم”.