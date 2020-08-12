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رياضة

5 إصابات بـ كورونا داخل نادي أتليتكو مدريد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يعيش نادي أتلتيكو مدريد أصعب فتراته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19”؛  وذلك بعد الإعلان عن إصابة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو بالفيروس، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق ضد آر بي لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن فريق السيدات بدوره تعرض لـ 5 إصابات بالفيروس القاتل، وذلك قبل 10 أيام من مُباراة الفريق المرتقبة ضد برشلونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأشار التقرير نقلًا عن بيان الروخوبلانكوس إلى أن الحالات الخمس تم عزل كل منهن في المنزل، وأن جميعهن لا يُعانين من أي أعراض، وشدد البيان على أن المُصابات على تواصل مع الطاقم الطبي للنادي، وذكر التقرير أن اللاعبات سيخضعن لاختبارٍ جديد في الأيام القادمة.

وبجانب مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة على أرض ملعب سان مايس، يُواجه في نفس الدور نادي جلاسكو سيتي الاسكتلندي مع فولفسبورج الألماني على أرض ملعب أنويتا.

فيما سيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع أرسنال الإنجليزي على ملعب أنويتا، فيما سيُواجه أولمبيك ليون الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني.
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