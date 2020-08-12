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أخبار العالم

تزامناً مع فرار زعيمة المعارضة للخارج.. استمرار الاشتباكات في بيلاروسيا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
فرت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوسكايا، إلى الخارج؛ حفاظا على سلامة أطفالها، حسبما قالت، بعد أن أعلن الزعيم ألكسندر لوكاشينكو فوزه في الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، مما أطلق شرارة احتجاجات دامية في شوارع البلاد.

وفرت تيخانوسكايا 37 عاما، إلى ليتوانيا المجاورة. وحثت مواطنيها على عدم معارضة الشرطة وتجنب تعريض حياتهم للخطر، وفقا لوكالة "رويترز".

واستمرت الاضطرابات في بيلاروسيا لليوم الثالث عل التوالي حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق آلاف المحتجين الذين خرجوا للشوارع متهمين لوكاشينكو الممسك بزمام السلطة منذ عام 1994.

وذكرت الوكالة نقلا عن أحد الشهود أن قوات الأمن احتجزت عشرات الأشخاص وضربت المحتجين في الشوارع. مشيرة إلى تعرض اثنين من المصورين للهجوم وإتلاف كاميراتهما.

ودوت أبواق السيارات تضامنا مع المعارضة وسار الناس وهو يصفقون ويهتفون "ارحل"، بحسب الوكالة.

واتهم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق حكومة لوكاشينكو باستخدام "عنف مفرط وغير مقبول"، مضيفا أنه يراجع علاقاته مع مينسك.
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