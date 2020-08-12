نشرة الفن| عمرو دياب يحمل دينا الشربيني خلال تصوير أغنيته الجديدة.. وهاني شاكر يهاجم أحمد فلوكس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو التالي:

علّق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشددًا على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى.. أعمل أفلام بعيد عنى..أنت اللى عاوز تاخد اللقطة مش أنا .. حسبى الله ونعم الوكيل".