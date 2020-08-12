نشرة الفن| عمرو دياب يحمل دينا الشربيني خلال تصوير أغنيته الجديدة.. وهاني شاكر يهاجم أحمد فلوكس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو التالي:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يحمل دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".
علّق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشددًا على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى.. أعمل أفلام بعيد عنى..أنت اللى عاوز تاخد اللقطة مش أنا .. حسبى الله ونعم الوكيل".
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بنشر صورة جديدة لها وهي تحتضن ابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
أحيت الفنانة أيتن عامر، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، من خلال نشر صورة تجمعها به، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".