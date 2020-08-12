حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاربعاء نستعرضها على النحو التالي:





يعيش نادي أتلتيكو مدريد أصعب فتراته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19”؛ وذلك بعد الإعلان عن إصابة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو بالفيروس، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق ضد آر بي لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





مع إعلان روسيا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ تتصاعد الشكوك الأمريكية حول مدى فعالية ذلك اللقاح، وسط سباق دولي محتدم للوصول إلى أول علاج للفيروس.



شهدت قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى ، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .