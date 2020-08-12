حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاربعاء نستعرضها على النحو التالي:
يعيش نادي أتلتيكو مدريد أصعب فتراته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19”؛ وذلك بعد الإعلان عن إصابة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو بالفيروس، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق ضد آر بي لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
مع إعلان روسيا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ تتصاعد الشكوك الأمريكية حول مدى فعالية ذلك اللقاح، وسط سباق دولي محتدم للوصول إلى أول علاج للفيروس.
شهدت قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، مشاجرة كبرى بين أبناء عموم من عائلة نبوى، بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية .
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يحمل دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".
عمَّت احتجاجات عنيفة أجزاء من مدينة بنجالورو جنوب الهند، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع؛ للتنديد بكتابة أحد اقارب الساسة المحليين، منشورا مسيئا للنبي محمد- صلَّ الله عليه وسلم- عبر حسابه على "فيسبوك".
أكد مصدر ليبي، أن الجيش الوطني الليبي، قصف أرتالا مسلحة، يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لميليشيات حكومة الوفاق ، في منطقة وادي بي، غربي مدينة سرت.
كشفت مستندات جديدة، نشرتها وسائل إعلام ليبية، عن فصل جديد من خيانة حكومة الوفاق وبيع مؤسسات ليبيا وثرواتها إلى تركيا.
بعد إعلان روسيا تطوير أول لقاح فعال في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، شن العلماء هجومًا حادًا على الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بسبب ادعاءاته التي وصفوها بأنها "طائشة" وخطوة "غير أخلاقية".
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعا عسكريا يتبع للفصائل الفلسطينية جنوب مدينة غزة.
الحياة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن يوما محلا للنقاش العلني، فلا يُعرف إلا القليل عن حياته الشخصية، لأنه طوال فترة بقائه في الحكم، أبقى عائلته بعيدة عن الأضواء.
فضل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة .. رفع الله عز وجل قدر بعض الآيات على الأخرى، وجعل لقراءة هذه الآيات فضلًا لا يُدانيه فضل، ومن هذه الآيات آخر آيتين من سورة البقرة؛ وذلك من أول قوله تعالى: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ» «البقرة:285» إلى آخر السورة؛ فقد روى البخاري عَنْ أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».