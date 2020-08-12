وجدان تعيد تراث الراحلة وردة في ساقية الصاوي.. اليوم

يستقبل مسرح النهر، اليوم الأربعاء، حفلا بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان فى تمام السابعة والنصف مساءً.





وردة.. مشروع غنائي طربي يعيد تقديم إحياء وتقدم أغاني الفنانة الكبيرة الراحلة وردة في شكل إهداء لها ولفنها.









بدأت أولى خطوات المشروع بحفل في ٧-١٢-٢٠١٨ تحت اسم "وردة بليغ"، حيث قدم الحفل أغاني وردة من ألحان الموسيقار العبقري الشجنية بليغ حمدي فقط في حفل اتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثرة من الجمهور لنجاح الحفل.





كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.