AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدى: المصريون رسموا مشهدا رائعا في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:55 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن المصريين رسموا مشهدا انتخابيا رائعا أمس الثلاثاء في اليوم الأول  لانتخابات مجلس الشيوخ .

وأكدت  رشا مجدى خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مصر دولة قوية تحترم الحقوق السياسية . 

وأشارت إلى أن مصر دولة قادرة على تأمين وحماية الناخبين خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ خاصة فى ظل  أزمة كورونا المستجد .

وبدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجان طرة والمعادي تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

لجنة مدرسة المنيب الابتدائية تفتح أبوابها أمام الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

إقبال كثيف من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ في العياط .. شاهد

للوقاية من كورونا.. إجراءات احترازية باللجان الانتخابية في العياط

إقبال الأهالي على انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. فيديو وصور

وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمعادي

ترشيحاتنا

ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ طارق حامد

أخبار التوك شو| أحمد موسى: السيسي شارك في انتخابات الشيوخ كمواطن.. «تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا.. هاني شاكر لـ«فلوكس»: أنا مش ملطشة يا حبيبي

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ الإفتاء تنصح بـ3 أمور

حارس المصري يعلن اعتزاله على الهواء: أنا مش سبب كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لـ زوجة وابن محمود عبدالمغني

أخبار الرياضة| نجم الأهلي الشاب مطلوب في أوروبا.. واستقالة مدرب طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتداء بالضرب.. جدال حول الكمامة يتسبب في مشاجرة عنيفة داخل قطار

لقربها من هاري.. كيف سرقت ميجان الأضواء من أوجيني في حفل زفافها

طريقة إزالة شعر الوجه.. حيل متعددة أبرزها الكركم والجيلاتين