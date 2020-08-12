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أخبار البلد

وزيرا الري والرياضة يبحثان استغلال موارد الوزارتين والتوعية بترشيد المياه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:58 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاكى يستقبل الدكتور أشرف صبحى
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أمل مجدى
استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى كافة المجالات وآلية نشر توعية الشباب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتضمن اللقاء بحث التعاون فى استثمار منافع وحدائق الري لتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية فى حدائق ( حفلة والنيل والمناشى وغيرها من الحدائق التابعة للوزارة).

أكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة التوعية بنُدرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد، و التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها  و إستراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه .

وأضاف عبد العاطي أنه يتم تنفيذ خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 بهدف تحقيق " الأمن المائي للجميع "، لتوفير المياه المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب علي المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية، بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بحلول عام 2030.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا اللقاء الهام والمثمر الذى يأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارتى الشباب والرياضة والرى واستثمار كافة الحدائق والمتنزهات فى تنفيذ بعض الأنشطة الرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لافتا الى أن وزارة الشباب تسعى لجعل الرياضة اُسلوب حياة لكل المصريين فى إطار رؤية القيادة السياسية .
وزيرا الري والرياضة يبحثان استغلال موارد الوزارتين والتوعية بترشيد المياه
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