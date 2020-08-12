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محافظات

لجان القليوبية تفتح أبوابها في اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
فتح لليوم الثانى 532 مركزا إنتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها أبوابها لاستقبال 3 ملايين و255 ألف ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.


وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ مر بسلام دون أى شكوى. 

وأضاف أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأشار المحافظ إلى حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.
لجان القليوبية تفتح أبوابها في اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ
لجان القليوبية تفتح أبوابها في اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ
لجان القليوبية تفتح أبوابها في اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ
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