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رياضة

إعلامي مغربي: الوداد الأقرب للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الوداد والاهلي
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يسري غازي
علق عبدالعزيز بلبودالى صحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية على حظوظ الاهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي لى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.

قال بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:أكيد هناك ترحيب كبير في الجامعة المغربية وكذا في الأندية المغربية المؤهلة بإقامة مباراة نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب فى دورى ابطال افريقيا.

واضاف:بالنسبة للحظوظ الخاصة بالفرق الأربعة فأعتقد أنها متساوية بالرغم من أن الوداد بحكم جاهزيته وطموحاته يبقى مرشحا بنسبة زائدة للتأهل الى المباراة النهائية على حساب النادى الأهلي والتتويج باللقب.

تابع: أرى أنه لا مجال لأي تدخل في التأثير على المنافسة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لصالح الفرق المغربية كما يتردد بين الحسن والاخر والميدان هو الفيصل والحاكم.

واستطرد: أتمنى أن نستغل هذه المحطة الرياضية لنبرز مدة قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال ايضا: صحيح المغاربة يأملون في تأهل الوداد والرجاء،ولكن لو حصل العكس فأكيد سيرحبون بتأهل الأهلي والزمالك وهما لديهما عشاق كثيرون فى المغرب.
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