إعلامي مغربي: الوداد الأقرب للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

علق عبدالعزيز بلبودالى صحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية على حظوظ الاهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي لى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.





قال بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:أكيد هناك ترحيب كبير في الجامعة المغربية وكذا في الأندية المغربية المؤهلة بإقامة مباراة نصف النهائى بنظام الذهاب والإياب فى دورى ابطال افريقيا.





واضاف:بالنسبة للحظوظ الخاصة بالفرق الأربعة فأعتقد أنها متساوية بالرغم من أن الوداد بحكم جاهزيته وطموحاته يبقى مرشحا بنسبة زائدة للتأهل الى المباراة النهائية على حساب النادى الأهلي والتتويج باللقب.





تابع: أرى أنه لا مجال لأي تدخل في التأثير على المنافسة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لصالح الفرق المغربية كما يتردد بين الحسن والاخر والميدان هو الفيصل والحاكم.





واستطرد: أتمنى أن نستغل هذه المحطة الرياضية لنبرز مدة قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.



