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منوعات

دراسة: تعاطي الحشيش أثناء الحمل يزيد من احتمالات ولادة أطفال مصابين بالتوحد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:28 ص
دراسة تحذر من تعاطي
دراسة تحذر من تعاطي الأمهات الحوامل الحشيش
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أ ش أ
أظهرت أبحاث طبية، أن تعاطي الحشيش أثناء الحمل قد يزيد من خطر الولادة الميتة والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، واحتمالات ولادة أطفال مصابين بالتوحد.

وأكد الباحثون في جامعة أوتاوا، أن النساء الحوامل اللائي يستخدمن الحشيش كن أكثر عرضة 1.5 مرة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد عن النساء اللاتي لم يفعلن ذلك.


وأوضحت أنه تم إجراء عينة لنصف مليون امرأة، قالت حوالي 3 آلاف منهن أنهن تعاطين الحشيش أثناء الحمل.

ونظر الباحثون على وجه التحديد في 2,200 امرأة تعاطين الحشيش لكن لم يستخدمن مواد أخرى أثناء الحمل، مشيرين إلى أنه عندما تتعاطى الحوامل الحشيش يتم تنشيط مستقبلات القنب، مما قد يؤثر على نمو دماغ الرضيع.
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