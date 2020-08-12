دراسة: تعاطي الحشيش أثناء الحمل يزيد من احتمالات ولادة أطفال مصابين بالتوحد

أظهرت أبحاث طبية ، أن تعاطي الحشيش أثناء الحمل قد يزيد من خطر الولادة الميتة والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، واحتمالات ولادة أطفال مصابين بالتوحد.





وأكد الباحثون في جامعة أوتاوا، أن النساء الحوامل اللائي يستخدمن الحشيش كن أكثر عرضة 1.5 مرة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد عن النساء اللاتي لم يفعلن ذلك.









وأوضحت أنه تم إجراء عينة لنصف مليون امرأة، قالت حوالي 3 آلاف منهن أنهن تعاطين الحشيش أثناء الحمل.



