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محافظات

بدء توافد الناخبين على لجان الوادي الجديد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
فتحت المقار واللجان الانتخابية ب الوادي الجديد ، أبوابها في مواعيدها الرسمية  لليوم الثانى  على مستوى مراكز المحافظة الخمس .
 
كما شهدت  معظم اللجان  بدء توافد الناخبين وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، كما شهد اليوم الاول للانتخابات على  مستوى مراكز المحافظة إقبالا كثيفا من قبل الناخبين  ومعظمهم من السيدات وكبار السن .
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وانطلقت أمس  الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.


وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

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