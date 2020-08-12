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أخبار العالم

إسرائيل تعلن استعدادها لمواجهة تهديدات حزب الله

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:35 ص
إسرائيل تعلن استعداداها
إسرائيل تعلن استعداداها لمواجهة تهديدات حزب الله
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سمر صالح
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، الثلاثاء، أن "تل أبيب لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء محاولات "حزب الله" خرق سيادتها والمساس بمواطنيها" بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جولة قام بها على الحدود الشمالية برفقة سفراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما تزامنت مع التمهيد لمناقشة مجلس الأمن قضية تمديد مهمة قوات "اليونيفيل".

وقال أشكينازي، إن "حزب الله ينشط في مناطق مأهولة ويستخدم المواطنين اللبنانيين دروعًا بشرية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدبلوماسي "ضرب مثالا على ذلك بانفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء".

وأشارت الهيئة إلى أن وزير الخارجية صرح بأن إسرائيل تؤيد تخويل قوات "اليونيفيل" صلاحيات أوسع، من شأنها أن تعزز قدرتها على العمل بنجاعة أكبر ضد "حزب الله".
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