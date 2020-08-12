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فن

مع اقتراب عرض زنزانة 7 وتوأم روحي.. هل تتعافى السينما تدريجيا؟

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

توقفت السينما فترة كبيرة مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل المنتجين يفكرون خارج الصندوق، حتى قرر المنتج أحمد السبكي عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية، ولكن على الرغم من إتاحة هذه الفرصة إلا أن هناك عددا من صناع الأفلام قرروا أن يعيدوا الروح للسينما مرة أخرى ويعرضوا أعمالهم على الرغم من تقليل عدد الحضور إلى 25% ومنهم.



الغسالة 


قرر صناع فيلم الغسالة عرض العمل فى السينمات على الرغم من إنتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل نزول الفيلم مغامرة، ولكن صناع العمل كانوا يعتبرونه تحريكا للمياه الراكدة، وعودة للسينما مرة أخرى.



واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحا مقبولا فى ظل هذه الظروف وحقق إجمالى إيرادات حتى الآن 8 ملايين و700 ألف جنيه.



وتدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كآلة زمن ينتقل بيها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.



زنزانة 7 

روج الفنان أحمد زاهر لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، بعد الانتهاء من تصويره لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر أحمد زاهر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للبوستر النهائي للفيلم وعلق عليها قائلا: "#البوستر_الرسمي #فيلم #زنزانة_٧ فيلم # زنزانة_٧ في دور العرض السينمائي خلال أيام، وانتظروا البرومو خلال ساعات".

فيلم "زنزانة 7"  يقوم ببطولته احمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى وتاليف حسام موسى واخراج ابرام نشأت.


توأم روحي 

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي" تمهيدا لعرضه فى 19 أغسطس الحالى فى دور العرض. 

"توأم روحي"، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.


وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.
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