مع اقتراب عرض زنزانة 7 وتوأم روحي.. هل تتعافى السينما تدريجيا؟

توقفت السينما فترة كبيرة مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل المنتجين يفكرون خارج الصندوق، حتى قرر المنتج أحمد السبكي عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية، ولكن على الرغم من إتاحة هذه الفرصة إلا أن هناك عددا من صناع الأفلام قرروا أن يعيدوا الروح للسينما مرة أخرى ويعرضوا أعمالهم على الرغم من تقليل عدد الحضور إلى 25% ومنهم.









الغسالة





قرر صناع فيلم الغسالة عرض العمل فى السينمات على الرغم من إنتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل نزول الفيلم مغامرة، ولكن صناع العمل كانوا يعتبرونه تحريكا للمياه الراكدة، وعودة للسينما مرة أخرى.





واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحا مقبولا فى ظل هذه الظروف وحقق إجمالى إيرادات حتى الآن 8 ملايين و700 ألف جنيه.





وتدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كآلة زمن ينتقل بيها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.









زنزانة 7