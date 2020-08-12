هل الاستقالة تمنح أعضاء اللجنة الخماسية صك الترشح فى انتخابات الجبلاية القادمة؟.. محمد فضل الله يجيب

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن مدى قانونية ترشح أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بانتخابات مجلس الإدارة القادمة فى حال تقديمهم الاستقالة.





كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قام بتمديد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ٤ شهور لتنتهى يوم ٣٩ نوفمبر القادم.





قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فى حالة تقديم أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة الاستقالة سواء قبل المدة المحددة أو بعدها لا يجوز لهم الترشح فى انتخابات مجلس الإدارة القادم للجبلاية.





أضاف: اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة جاءت بتكليف صادر من قبل الفيفا بمهام معينة عبر التعيين والتهديد لهم أيضا بقرار من الاتحاد الدولى.





وأوضح: المهام المكلف بها أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية حددها مسئولو الفيفا فى الخطاب التكليف الصادر والذى حدد خلاله اشتراطات عدم ترشح أعضاء اللجنة فى الانتخابات القادمة.



