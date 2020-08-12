الله يرحمك يا لبنان .. دومينيك حوراني: باعوا شهداءنا بالرخيص

نشرت الفنانة دومينيك حورانى تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان الأحداث المؤسفة التي تشهدها لبنان، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقالت دومينيك: "عم نسمع في إشاعات تفجير ثاني، انتبهوا منيح من زعماءكم ووزراءكم وحكامكم".
وأضافت حوراني قائلة: "هم عبيد مأمورين أمام المطامع الدولية وخونة باعوكم من زمان وباعوا شهدائنا رخيص".
وتابعت: "المرة القادمة اولادهم ما رح حد يرحمن والخسائر ستكون اكبر .. الله يرحمك يا لبنان".
كانت دومينيك حورانى قد تعرضت لبعض الاصابات بسبب انفجار بيروت وأعلنت ذلك عبر حسابها على انستجرام.