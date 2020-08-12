الله يرحمك يا لبنان .. دومينيك حوراني: باعوا شهداءنا بالرخيص





وقالت دومينيك: " عم نسمع في إشاعات تفجير ثاني، انتبهوا منيح من زعماءكم ووزراءكم وحكامكم".





وأضافت حوراني قائلة: "هم عبيد مأمورين أمام المطامع الدولية وخونة باعوكم من زمان وباعوا شهدائنا رخيص".





وتابعت: " المرة القادمة اولادهم ما رح حد يرحمن والخسائر ستكون اكبر .. الله يرحمك يا لبنان".





كانت دومينيك حورانى قد تعرضت لبعض الاصابات بسبب انفجار بيروت وأعلنت ذلك عبر حسابها على انستجرام.

نشرت الفنانة دومينيك حورانى تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان الأحداث المؤسفة التي تشهدها لبنان، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.