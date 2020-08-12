طوابير شبابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجان عين شمس.. صور

تشهد اللجان الانتخابية بمنطقة عين شمس حاليا، توافدا كثيفا من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في يومها الثاني.











وحرص الناخبون في عين شمس على الاصطفاف في طوابير منظمة في مداخل اللجان، وتلاحظ أن معظمهم من الشباب.