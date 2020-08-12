لجان الاقتراع فى انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية تتزين بالأعلام المصرية.. صور

تزينت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، بعلم مصر، في العرس الديمقراطي الجديد، ولليوم الثاني لانتخابات الشيوخ.





وحرصت المحليات علي تزيين اللجان بالعلم المصري واستقبال الناخبين بتوزيع الكمامات والقفزات والأقلام الشخصية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا.





وواصل الناخبين المشاركة والإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة منظمة، وحرص مسئولي التأمين على مساعدة الناخبين بتنظيمهم مع الاحتفاظ بالمسافات والتباعد الاجتماعي ووضع الكحول على أيديهم وتعقيمها.





وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أكد على جاهزية كافة اللجان في تصريحات سابقة له، وبلغ عدد المراكز الانتخابية في الإسماعيلية إلي 201 مركز، ووصل عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.









ويذكر أن عن عدد الناخبين في كل قسم ومركز، حيث تصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركز انتخابي 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة.





وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخب وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركز انتخابي و22 لجنة فرعية، 95520 ناخب وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركز انتخابي و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركز انتخابي، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.









وفي مركز ابو صوير، 25 مركز انتخابي و28لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركز انتخابي 37 لجنة فرعية و85267 ناخب وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركز انتخابي 21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.