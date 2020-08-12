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توك شو

شاهد.. شباب تطوع لمراقبة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
استضافت فضائية "دي إم سي"، اثنين من الشباب المتطوعين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للتنظيم والإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت مريم محمد، إحدى المتطوعات بالمجلس إن الإقبال بالأمس كان كثيف، ولم ترصد أية حالات مخالفة، لافتة إلى أنها شاركت من قبل بتنظيم انتخابات النواب.

فيما لفت حسين عادل إلى أنه كان مسؤول عن صياغة التقرير الصادرة عن المنظمة، للهيئة العليا للانتخابات موضحا أنه لبم يتم تسجيل أية مخالفات ، أمام المقار الانتخابية ، مؤكدا أن معظم المشاركيين كانوا من فئة الشباب .

انطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

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