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ولاء وصفي: التسويق السياسي يعتمد على تواصل الدولة مع المواطن لإقناعه بجهودها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:17 ص
ولاء وصفى
ولاء وصفى
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ولاء وصفى، محاضر التسويق السياسى، إن مصطلح التسويق بمصر مرتبط بالمبيعات، ولكنه تخطيط وتنظيم وتوزيع ورد فعل لأى شيء يمكن تسويقه.


وأضافت ولاء وصفى، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن التسويق كلمة مشتقة من "السوق"، فعلى البائع إقناع المستهلك وإرضائه بالمنتج وعرضه فى أسواق معينة لتوفير عملية البيع.


وأشارت محاضر التسويق السياسى إلى أن التسويق السياسى غير ملموس، ولكنه يعتبر توصل الدولة بالكامل بداية من مؤسسة الرأس حتى أصغر مؤسسة حكومية تتبع الدولة مع المواطن المصرى.


وأوضحت محاضر التسويق السياسى أن كل مؤسسة فى الدولة تتواصل مع المواطن لترويج خدمة معينة مثل التأمينات واستخدام جميع السبل الحديثة منها التليفزيون والإنترنت والصحف، لإقناع المواطن باستراتيجية معينة مثل تجديد الرخصة الإلكترونية مثلا.


وأكدت أن عملية البيع تتم عندما يتم كسب ولاء المواطن لمؤسسات الدولة والموافقة هى رد الفعل لنجاح تلك العملية. 
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