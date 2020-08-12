ولاء وصفي: التسويق السياسي يعتمد على تواصل الدولة مع المواطن لإقناعه بجهودها

قالت الدكتورة ولاء وصفى، محاضر التسويق السياسى، إن مصطلح التسويق بمصر مرتبط بالمبيعات، ولكنه تخطيط وتنظيم وتوزيع ورد فعل لأى شيء يمكن تسويقه.









ولاء وصفى، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن التسويق كلمة مشتقة من "السوق"، فعلى البائع إقناع المستهلك وإرضائه بالمنتج وعرضه فى أسواق معينة لتوفير عملية البيع. وأضافت









وأشارت محاضر التسويق السياسى إلى أن التسويق السياسى غير ملموس، ولكنه يعتبر توصل الدولة بالكامل بداية من مؤسسة الرأس حتى أصغر مؤسسة حكومية تتبع الدولة مع المواطن المصرى.









وأوضحت محاضر التسويق السياسى أن كل مؤسسة فى الدولة تتواصل مع المواطن لترويج خدمة معينة مثل التأمينات واستخدام جميع السبل الحديثة منها التليفزيون والإنترنت والصحف، لإقناع المواطن باستراتيجية معينة مثل تجديد الرخصة الإلكترونية مثلا.







