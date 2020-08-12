عضو تنسيقية الأحزاب عن الانتخابات: مصر أثبتت للمرة الثانية نجاحها في تخطى أزمة كورونا

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك غرفة عمليات خلال ال48 ساعة لإنتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل والخارج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى أنه منذ فتح اللجان تكون التنسيقية على تواصل مستمر معهم.





وأضافت "طلعت" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن تنسيقية شباب الأحزاب حصلت على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات بمجموعة من المتابعين تصل إلى 1500 متابع على مستوى جمهورية مصر العربية فى معظم المقرات الانتخابية.





وتابعت أنه فى الساعات الأولى من العملية الإنتخابية قامت التنسيقية بالالتزام فى فتح اللجان فى توقيتها والتزام الحكومة بكافة وزاراتها بكافة الإجراءات الاحترازية سواء كان التأمين من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الإجراءات التى قامت وزارة الصحة بتقريها فى اللجان للوقاية من كورونا.





وأكدت أن هناك أكثر من 71 ألف أطقم طبية وموجودين داخل اللجان، لافتة إلى أنه من خلال المتابعين والتزامهم بالتواجد وتعليماتهم من الهيئة والإعلاميين الذين يقومون بالرصد على مدار الساعة والبيانات الصحيحة كان المشهد الخاص بالانتخابات مشهد رائع.









وأشارت إلى أن خروج المصريين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية على مستوى الجمهورية كان جيد وكثير من سيدات وشباب، حيث كان لهم دور واضح خلال التواجد، متابعة أنه عند الانتهاء من اليوم الثاني للإنتخابات تكون مصر أثبتت للمرة الثانية على نجاحها من تخطى أزمة كورونا، حيث ان النجاح الأول من امتحانات الثانوية العامة 2020.