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أخبار العالم

برلمان إيران يرفض منح الثقة لمرشح روحاني لشغل منصب وزير الصناعة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:50 ص
حسين مدرس خياباني
حسين مدرس خياباني
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن رفض برلمان طهران، اليوم الأربعاء، مرشح الرئيس حسن روحاني، حسين مدرس خياباني، لشغل منصب وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الحكومة.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، صوت النواب، خلال اجتماع بالبرلمان، بأغلبية 140 رفضا لترشيح خياباني، مقابل 104 أصوات معه، مع امتناع 10 نواب عن التصويت.

وحسب "روسيا اليوم"، قال معارضو ترشيح خياباني، إنه لم يتمكن من السيطرة على أسعار السلع، وتحديدا السيارات، كما لم ينجح في مواجهة "مافيات اقتصادية" في البلاد عند تسلمه الوزارة بالوكالة خلال الشهور الماضية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أقال في مايو الماضي، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رضا رحماني، وعين نائبه حسين مدرس خيابانيوزيرا بالوكالة لتسيير أعمال الوزارة.

وأكد أحمد أمير آبادي، عضو مجلس البرلمان، إنه يتعين على الرئيس الإيراني الآن أخذ الأذن من المرشد الأعلى، علي خامنئي، لمواصلة إدارة وزارة الصناعة والمناجم والتجارة من دون وزير، بعد أن انتهت مدة الأشهر الثلاثة لشغل المنصب بالوكالة التي ينص عليها القانون.
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