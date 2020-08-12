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فن

أحمد حاتم يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع محمود حميدة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:52 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد حاتم عن تعاونه الجديد مع الفنان محمود حميدة من خلال فيلم بعنوان "ريستا" وذلك بعد تعاونهما سويا فى فيلم "الغسالة". 

وقال أحمد حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج لايت شو : فيلم درامي ذو إيقاع سريع، يجمع بين كونه فنيا إلى حد ما و"كوميرشال" في نفس الوقت.

واضاف حاتم قائلا : ان العمل مع محمود حميدة ممتع للغاية واعتبره أستاذ وصديق استفيد منه كثيرا وتربطنى به علاقة صداقة تشبه الى حد كبير علاقة الشخصيتين فى فيلم الغسالة". 

وأوضح حاتم قائلا : "سعيد باستقبال الجمهور لفيلم "الغسالة" حتى الآن كان مرضيا جدا بالنسبة له، وهو من نوعية الأفلام التي تستهدف فئة معينة من الشباب يمكن أن تحب فكرته البسيطة، المقدمة في شكل غير واقعي وكوميدي وأنيق.
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