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أخبار البلد

لليوم التاني للانتخابات.. عمليات التنمية المحلية: اكتمال فتح جميع اللجان بكافة المحافظات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:11 ص
غرفة عمليات التنمية
غرفة عمليات التنمية المحلية
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ايمان البكش
تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم التاني والأخير متابعة سير عملية التصويت علي انتخابات مجلس الشيوخ فى جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل فى جميع اللجان، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اكتمال فتح جميع اللجان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيرًا إلي أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة وأحدث أجهزة  الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة . 

وقام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بالتواصل مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم. 

وأشاد اللواء شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول  فى انتخابات مجلس الشيوخ وخاصة الشباب، مؤكدًا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد.

وقال وزير التنمية المحلية إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر مطالبًا المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني والأخير للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها.
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