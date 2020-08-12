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اقتصاد

التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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آية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوجرافات حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية.


من جانبها، أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة تعرف بكونها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى سياق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.


وقالت "السعيد" إن المنظومة تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بالدولة، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، مضيفة أنه تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.


وأضافت أن من ضمن أهداف المنظومة تكوين اللبنة الرئيسية فى بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم الأهداف الأممية، ورؤية مصر 2030 وكذا برنامج عمل الحكومة (2018-2022) بما ييسر عملية متابعتها، إضافة إلى إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة وذلك من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها.


وأوضحت سلسلة الإنفوجرافات التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية
تعمل على ربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسة والفرعية، كما تهدف إلى تلقي مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.


ولفتت الإنفوجرافات أن المنظومة تستهدف تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام، كما تسهم في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية
التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية
التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية
التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية
التخطيط تنشر سلسلة من الإنفوجرافيك حول المنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية
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