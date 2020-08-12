تطوير العمل بالمشاريع البحثية بمركز البحوث الزراعية

عقد رئيس مركز البحوث الزراعية اجتماعا مع مديري المعاهد والمعامل المركزية ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وإدارة المركز ، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل المستمر بين قيادات الوزارة وكافة العاملين.





وقال د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن الاجتماع تناول ضرورة حث جميع العاملين بكافة الجهات التابعة للمركز على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مؤكدا على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لما له من أهمية في استكمال بناء مصر الدولة القوية القادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.





وتناول الاجتماع أيضا ضرورة مراجعة المشاريع البحثية واعادة ترتيبها بالشكل الذي يحولها لمنظومة عمل مؤسسية تسهم في تطوير العمل بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والتشديد على ضرورة ان يكون لكل بحث عائد إجتماعي ملموس و تطوير المنطومة الزراعية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ بما يحقق نتائج تطبيقية على أرض الواقع.









وشدد سليمان خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الميدانية الفاعلة ومراجعة كافة البيانات بشكل دقيق مؤكدا على أن وزير الزراعة يولي اهتماما شخصيا بدقة البيانات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وكذلك على ضرورة الاهتمام برفع تقييم المركز من الجهات الدولية وفي ذات السياق تناول الاجتماع البروتوكولات التي وقعها المركز مع الجامعات وكذلك أكاديمية البحث العلمي ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بضرورة التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية لتدريب ومشاركة الطلبة ذات الصلة في تطوير المنظومة الزراعية.





رئيس مركز البحوث الزراعية وجه الشكر إلى رئيس جامعتي عين شمس وبنها لحرصهما على التعاون المستمر مع المركز كما تناول الاجتماع الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ومتابعة أهم المشاريع القومية التي يعمل عليها المركز كتجارب اليوريا المغلفة والتأكيد على ضرورة تنفيذ تجارب موسعة على هذا المشروع لما له من اهمية كبيرة على كافة المستويات وأن تكون التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية وان يتم إعطاؤها أهمية كبيرة.





كما تناول الاجتماع عرض موقف البرنامج القومي لإنتاج تقاري الخضر والتأكيد على ضرورة مشاركة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بما يضمن تحقيق طفرات حقيقية في هذا المجال ، اجتماع قيادات مركز البحوث الزراعية تناول أيضا عرض برنامج ترشيد استخدام المياه والتأكيد على ضرورة تركيز كافة البحوث العلمية على كفاءة استخدام المياه وترشيدها بما يحقق زيادة في الإنتاجية، كما تم عرض برنامج التحسين الوراثي للماشية وتكليف معهد بحوث التناسليات بضرورة الالتزام بخطة الوزارة واحتياجات الدولة وفي ذات السياق تناول الاجتماع اهمية التوسع في مراكز تجميع الالبان لما لها من أهمية كبري على ان يتم الانتهاء من هذا خلال ستة اشهر بالاضافة الى مراكز التلقيح الصناعي وإنتاج اللقاحات البيطرية وتكليف كافة المعامل ذات الصلة بضرورة بذل اقصى جهد وتكثيف البحوث العلمية والتطبيقية لتوفير احتياجات الدولة المصرية، والتأكيد على ضرورة التوسع في الزراعة على المصاطب لترشيد المياه وتطوير الري الحقلي.



