مسحة جديده لفريق النادي الأهلي عقب انتهاء التدريبات

أجرى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق ، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.





وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.



