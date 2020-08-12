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رياضة

مسحة جديده لفريق النادي الأهلي عقب انتهاء التدريبات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:38 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق ، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة  صباح اليوم الأربعاء.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. 

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي ، حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
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