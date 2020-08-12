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ثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب في دورتها الثانية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
جراء الظروف التي نمرّ بها نتيجة تفشّي كورونا وصعوبات السفر، تمّ تأجيل الإعلان ونشر الرواية الفائزة بـ"جائزة مي غصوب للرواية" في دورتها الثانية، الأمر الذي كان مقرّرًا في فبراير 2021، وذلك إلى فبراير 2022.

انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2019 وفازت الكاتبة الليبية كوثر الجهمي عن روايتها "عايدون" التي صدرت عن دار الساقي عام 2019.
 
وبالنسبة إلى الدورة الثالثة، ستبدأ استقبال الترشيحات من 1 يناير 2022 حتى نهاية ديسمبر 2022.
وتمنح «جائزة مي غصوب للرواية» لكاتب لم يسبق أن نشر كتابًا من قبل، والجائزة أن تنشر الدار الرواية الفائزة.
وتُعلَن الرواية الفائزة في حفلة تقام في بيروت بحضور الفائز وأعضاء لجنة التحكيم مع الرواية الفائزة المنشورة.
 
تستقبل الدار الأعمال الروائيّة المرشحة للجائزة، على أن تكون مكتوبة باللغة العربيّة، مع السيرة الذاتيّة للكاتب وملخص عن الرواية.
 
 مي غصوب كاتبة وفنّانة لبنانية، ومؤسّسة «دار الساقي» مع رفيق دربها أندره كسبار، مزجت غصوب بين شغفها بالأدب والكتابة والموسيقا والنحت، واشتهرت بجرأتها ودفاعها عن قضايا المرأة. 

صدر لها عن «الساقي»: «ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديو»، «مزاج المدن»، «وداعًا بيروت»، «الرجولة المتخيّلة»، «المرأة العربية وذكوريّة الأصالة».

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