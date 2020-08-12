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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقى عددا من المستثمرين لمناقشة دعم القطاع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:42 م
اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة
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محمد الاسكندرانى
التقى بالمتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة به، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي.

كما تم خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى.

وتم بحث إمكانية الاستعانة بخبراء لوضع خطة استراتيجية تسويقية سياحية للمقاصد المصرية طويلة الأجل تستمر حتي عام ٢٠٢٥، لتضع أيضا محددات تنمية البنية التحتية التي تحقق أهداف التنمية السياحية وعدد السائحين اللازم استجلابه بالاتساق مع تلك البنية.
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