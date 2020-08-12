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ميرفت التلاوى: العالم يتابع انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بإعجاب شديد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:42 م
السفيرة ميرفت التلاوى،
السفيرة ميرفت التلاوى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سابق
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هاجر إبراهيم
قالت السفيرة ميرفت التلاوى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، إن العالم يتابع انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بإعجاب شديد، خاصة فى ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أن مصر قامت بوقف هام جدا فى الإصلاح الاقتصادى والمراة كان لها دور كبير فى ذلك الموضوع.

وأضاف "التلاوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الان مصر تقوم باستكمال هيئة النظام السياسي من خلال إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحة أن كل ذلك يأتى فى ظروف قاسية تمر بالمنطقة الخاصة بها.

وتابعت أنه بالرغم من الظروف القاسية إلا أن مصر تقوم بخطوات تنمية إيجابية، لافتة إلى أن المصريون قادرون على المرور بتلك الفترة وبناء مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، حيث أن هناك استجابة طيبة من المواطن ومن المرأة على وجه الخصوص.

وأكدت أن إنشاء غرفة ثانية وهو مجلس الشيوخ فى الظروف المحيطة بمصر تلك الأيام تعتبر خطوة مهمة جدا، مضيفة إلى أن مجلس الشيوخ يقوم بمراجعة جميع التشريعات والإجراءات التى تتخذ على المستوى الإقليمي والدولى ومساعدة البرلمان للوصول إلى أكثر من رأى فى تناوله.

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