أحد كبار السن يحث الشباب على المشاركة: مش هنجيب مصريين من بره

قال الحاج محمد أحمد ، أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات ، إنه رغم ظروفة الصحية أصر على الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ، متابعا:" أنا مواطن مصرى، لو منزلناش الشباب مش هيكون ليه قدورة " .





وأضاف محمد أحمد ، خلال حواره مع مراسل فضائية ، " TEN " بتغطية خاصة ، أنه حريص على الادلاء بصوته فى أى أنتخابات تخص الوطن، لافتا إلى أنه واجب وطني لابد منه.





وأشار أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات ، إلى أنه لابد وأن يكون لك وجود فى أى مناسبة تخص البلد، قائلا: طب ايه فايدة إنك مصرى ومش بتفيد بلدك .. نجيب مصريين من برا ؟" .



