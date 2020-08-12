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توك شو

أحد كبار السن يحث الشباب على المشاركة: مش هنجيب مصريين من بره

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:48 م
الحاج محمد أحمد ،
الحاج محمد أحمد ، أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات
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ريهام فيكتور
قال الحاج محمد أحمد ، أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات ، إنه رغم ظروفة الصحية أصر على  الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ، متابعا:" أنا مواطن مصرى، لو منزلناش الشباب مش هيكون ليه قدورة " .

وأضاف محمد أحمد ، خلال حواره مع مراسل فضائية ، " TEN " بتغطية خاصة ،  أنه حريص على الادلاء بصوته فى أى أنتخابات تخص الوطن، لافتا إلى أنه واجب وطني لابد منه.

وأشار  أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات ، إلى أنه لابد وأن يكون  لك وجود فى أى مناسبة تخص البلد، قائلا: طب ايه فايدة إنك مصرى ومش بتفيد بلدك .. نجيب مصريين من برا ؟" .

وتابع  أحد كبار السن داخل لجان الانتخابات، أن أحب هذه البلد بشدة ولم أر لها مثيل رغم تقدم بلاد كثيرة ، ولكنها بلد الخير والأمان.
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