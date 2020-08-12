صبحي يتابع مساهمة الكوادر الشبابية في انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات المركزية بالوزارة





وزير الشباب: التوعية بالمشاركة في الانتخابات أبرز مهام الكوادر الشبابية





حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ من خلال التواجد بغرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة؛ لمتابعة انتظام تواجد الشباب المتطوعين في اللجان الانتخابية في جميع المحافظات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وجاهزية جميع مراكز الشباب المقام بها مقار لجان الاقتراع.









واطلع وزير الشباب والرياضة على آليات عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتواصلها اللحظي مع جميع غرف العمليات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات، ورصد ومتابعة مشاركة الشباب في تنظيم العملية الانتخابية، وتوجيه المواطنين الوافدين على مقار اللجان، وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.











وشدد الدكتور أشرف صبحي على قيام الكوادر الشبابية بتكثيف الجهود نحو دعوة الشباب والفتيات في جميع المحافظات للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم.









وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد التطوعي للشباب المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية وتواجدهم منذ الصباح الباكر استعدادًا لليوم الثاني للانتخابات تأكيدًا على أهمية ودور المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات في شتى المجالات، لافتًا إلى دور المنشآت الشبابية والرياضة ومراكز الشباب في تقديم الخدمة المجتمعية للمواطنين على مختلف المستويات في إطار سياسة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.











وأكد الوزير على جميع أعضاء غرفة العمليات المركزية مواصلة التنسيق والمتابعة مع اللجان الفرعية في جميع المحافظات لتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات والمتطلبات سواءً للشباب المتطوعين أو بمقار اللجان بمراكز الشباب لتوفير كافة الأجواء الانتخابية الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في عٌرس ديمقراطي تشهده البلاد.









يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدفع بعدد 20 ألف شاب وفتاة للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية بشكل تطوعي من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة والكيانات الشبابية "شباب يدير شباب، صوت طلاب مصر، متطوعو مراكز شباب مصر".