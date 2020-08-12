AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المواصفات السعودية تنظم 6 برامج تدريبية عن بُعد خلال أغسطس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بُعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

وتنطلق هذه البرامج التدريبية، بدورة متخصصة بعنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002» صباح يوم الخميس 13 أغسطس 2020، فيما ستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 16 - 17 أغسطس، وتتناول مقدمة حول «نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».

اقرأ ايضا:

وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 20 أغسطس، بعنوان «ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 23-24 أغسطس بعنوان «نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق».

وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان «آلية سحب العينات»، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان «أسلوب كايزن للتحسين المستمر».

وأوضحت المواصفات السعودية أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: حصول كلية العلوم على تجديد 3 شهادات في الأيزو

منح الثروة السمكية الاعتماد الدولي في إدارة الجودة وشهادة الأيزو

مفاهيم "جيمبا كايزن" اليابانية في ورشة عمل باتحاد الصناعات

16 و17 أغسطس موعد اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بفصل البترول بمطروح

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. شاهد قصة حياة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

وزير الخارجية يطمئن المصريين: مستمرون فى مفاوضات سد النهضة وحماية مواردنا المائية..فيديو

رسميا.. TCL تصدر جهازي تليفزيون ذكي بشاشات QLED .. سعر ومواصفات

بعد مقتل 6 وإصابة 35.. كردون أمنى على قرية العجميين بالفيوم لوقف نزيف الدم بين أفراد عائلة نبوى

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ الإفتاء تنصح بـ3 أمور

الأرصاد: درجات الحرارة لن ترتفع فى الفترة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

طفل 12 عامًا يتعرض للتجويع والإذلال على يد والده وزوجاته الثلاث لمدة عامين.. صور

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم