المواصفات السعودية تنظم 6 برامج تدريبية عن بُعد خلال أغسطس

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بُعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.





وتنطلق هذه البرامج التدريبية، بدورة متخصصة بعنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002» صباح يوم الخميس 13 أغسطس 2020، فيما ستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 16 - 17 أغسطس، وتتناول مقدمة حول «نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».





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وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 20 أغسطس، بعنوان «ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 23-24 أغسطس بعنوان «نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق».





وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان «آلية سحب العينات»، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان «أسلوب كايزن للتحسين المستمر».





وأوضحت المواصفات السعودية أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.