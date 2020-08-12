المرأة البحراوية تتحدى ارتفاع درجة الحرارة وتتصدر المشهد في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

تصدرت المراة البحراوية كعادتها المشهد الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لليوم الثاني على التوالي، حيث خرجت المرأة "المسنة، وربة المنزل، الموظفة، الشابة" عن بكرة أبيها منذ صباح اليوم الأربعاء لتتحدى كل الصعاب والإرتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة للوصول للجان الانتخابية للإدلاء بصوتها الانتخابي بصناديق الاقتراع.





وشهدت لجان مدارس" المهنية الاعدادية بنات بدمنهور، المجد بمركز الرحمانيه وابو الخاوي بمركز كوم حمادة المزرعة الاليه والحرية الإعدادية المشتركة بمركز ابو المطامير ،القصر الابيض عزب دفشو بمركز كفر الدوار"، توافد ملحوظ من المرأة للمشاركة بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020م وذلك وسط إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.





أكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على تنفيذ خطة بمشاركة أعضاء فرع المجلس والرائدات الريفيات والمتطوعات لتوعية المرأة بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال "حملة صوتك لمصر بكرة" ولحشد اللجان الانتخابية بالناخبات والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعترضها فى الوصول للصندوق الانتخابي .





ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ





وأوضح آمنه، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





والجدير بالذكر الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ( 711) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية ( 923).