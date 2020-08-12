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أخبار العالم

الرئيس الجزائري يأمر بالاستعداد لتنظيم الاستفتاء على الدستور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:42 م
الرئيس الجزائري عبدالمجيد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
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سمر صالح
أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، الولاة بالاستعداد لتنظيم الاستفتاء على الدستور.

وقرر الرئيس لجزائري إعادة فتح المساجد تدريجيا للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وما تزال الجزائر تسجل مئات الإصابات الجديدة يوميا، لكن الحكومة تقول إن الوضع استقر.

وأمر الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح المساجد والشواطئ، بحسب بيان أعلنه التلفزيون الحكومي.

وسيبدأ الأمر بالمساجد الكبيرة في المدن الكبرى، حيث ستكون هناك حاجة لارتداء أقنعة وجه وإجراءات تباعد اجتماعي.
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