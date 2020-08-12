توابع الانفجار.. هل ينجو لبنان المحاصر بين الفساد وملوك الطوائف؟

لدى العديد من اللبنانيين قصص تكشف كيف نجوا من انفجار مرفأ بيروت، الأبشع في تاريخ البلاد، لكن قصة النجاة الأعظم لم تُكتب بعد؛ قصة نجاة لبنان نفسه من كارثة جديدة.





إذاعة "فويس أوف أميركا" الأمريكية رأت أن الكوارث ليست غريبة عن لبنان، فبعد حرب أهلية استغرقت 15 عامًا كان على لبنان التقاط أنفاسه وإعادة بناء نفسه من جديد، لكن الطريق أمام بلد كان بالفعل غارقًا في أزمة اقتصادية وسياسية وجودية حتى قبل أن يمزق الانفجار عاصمة البلاد لطالما كان ضبابيًا ومحفوفًا بالمخاطر.









وأضافت الإذاعة أن استقالة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وحكومته أعادت مستقبل البلاد بلا مواربة إلى أيادي "الزعماء"، أي زعماء طوائف لبنان البالغ عددها 18 طائفة، والتي تتقاسم السلطة ومناصبها فيما بينها.





وحتى قبل الانفجار، لم يقدم الزعماء أي حلول للانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، ولا أي استراتيجيات لتحسين الخدمات العامة أو سد فجوة الثقة بين المواطنين الذين بلغت معاناتهم ذروتها ونفد صبرهم بشكل واضح وبين مؤسسات الدولة المحتضرة الفاسدة.





ونقلت الإذاعة عن الباحثة بمعهد الولايات المتحدة للسلام منى يعقوبيان قولها "ليس من قبيل المفاجأة أن يتنامى الغضب في أوساط اللبنانيين العاديين الذين ينظرون إلى الانفجار من منظور سنوات من الفساد الحكومي وانعدام الكفاءة. يرى الكثير من اللبنانيين الانفجار باعتباره الإرث الأكثر مأساوية وتدميرًا لعقود من المحسوبية المتجذرة في نظام الحكم الطائفي في لبنان".





ويرى العديد من المحللين أن لبنان لا يمكن أن يتغير حتى يتم استبدال منطق حكم العشيرة بسيادة القانون، لكن رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب نفسه اعترف بصعوبة هذا الأمر، وأقر بأن حجم الفساد فاق حجم الدولة نفسها.





وقال مدير معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات بول سالم إن زعماء الطوائف كانوا يأملون، وبالواقع كانوا يسعون إلى، فشل حكومة دياب كي تقتنع جميع الأطراف في الداخل والخارج أنه مهم وحدهم من يقدرون على الحل والعقد في لبنان، لكن مع رحيل حكومة دياب تبدأ الخلافات بالتصاعد بين زعماء الطوائف وكل منهم يكافح لفرض إرادته.





ويرى بعض المحللين اللبنانيين أن حزب الله تلقى ضربة موجعة بالفعل باستقالة حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع، فهي في النهاية الحكومة التي أفرزها النظام السياسي الذي يتمتع حزب الله بالنفوذ الأكبر عليه ولعب الدور الأكبر في تشكيلها، فيما يحمل آخرون حزب الله مسئولية انفجار مرفأ بيروت، مع وجود شواهد تفيد بأن حريقًا صغيرًا نشب في مستودع أسلحة تابع للحزب هو ما أدى إلى الانفجار الكبير.





ويقول محللون لبنانيون أيضًا إن حزب الله يتبنى استراتيجية الانتظار والترقب بشأن تشكيل حكومة جديدة من أجل قياس مدى الضغط الذي يستعد المجتمع الدولي لممارسته على الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله.