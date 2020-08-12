تجديد حبس سارقي فيلا محمود الخطيب ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس 48 ساعة من البحث عن سارقي فيلا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التي انتهت بإلقاء القبض علي مرتكبي الجريمة والعثور علي رسالة كتبها المتهمون لتضليل الأجهزة الأمنية.





وأشارت تحريات فريق البحث الذي ترأسه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث وضم العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر، أن البداية كانت ببلاغ تقدم به محمود الخطيب لقسم شرطة ثالث أكتوبر باكتشافه سرقة فيلا ابنته بحي الأشجار فور عودتهم من أجازة بالساحل الشمالي.





انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق أكتوبر والرائد هاني عماد الدين رئيس مباحث ثالث أكتوبر إلي الفيلا التي تبين أنها داخل كومبوند يحتوي علي 3 مباني يقطن بها بنات الخطيب الثلاث والفيلا التي تم سرقتها ملك ابنته رنا حيث تبين اختفاء ريسيفر ولاب توب وآي باد وكاميرا ديجيتال.





بدأ فريق البحث في وضع خطة محكمة للبحث عن المتهمين وتحديد هويتهم، خلال 48 ساعة فحصت الأجهزة الأمنية قرابة 45 شخص من العاملين بالكومبوند وأفراد الأمن وعمال النظافة وخطوط سير كل منهم وعلاقاته حتى نجح فريق البحث في العثور علي طرف الخيط والذي تبين أنه "جنايني" يعمل في فيلا خاصة بالكومبوند بجوار فيلا الخطيب ويعلم بسفره وأسرته لقضاء أجازة العيد في الساحل الشمالي فقرر سرقة فيلته وفي سبيل تنفيذ الجريمة استعان ب 2 أقاربه يعملان بالمعمار جميعهم من محافظة المنيا وعرض عليهم الفكرة التي لاقت ترحيبا منهم خاصة بعدما عرض عليهما المتهم الرئيسي خطته التي تضمنت سرقتهم لفيلا الخطيب مستغلين أزماته الكروية ومشكلاته مع آخرين لإبعاد الشبهة عنهم.





فور إلقاء القبض علي المتهمين بمسكنهم في "كارافان" بمساكن تحت الإنشاء بالقرب من حي الأشجار ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وسردوا التفاصيل الكاملة لها حيث اعترف المتهمون أنهم قاموا برصد ومراقبة الفيلا لمدة 3 ايام متواصلة للتأكد من خلوها ثم حددوا موعد التنفيذ منذ اسبوع الساعة الواحدة ظهرا حيث حددوا موقع الدخول عبر نافذة خلفية للفيلا التي تطل علي منطقة صحراوية وتؤدي إلي "الريسبشن" مباشرة.. قال المتهم الرئيسي: اتفقت مع قرايبي ادخل انا الفيلا وهما يراقبوا الطريق وعشان زيادة تأكيد انم فيش حد موجود حدفت حجر علي الزجاج ولما اتكسر ومحدش خرج اتاكدت انهم مرجعوش فبدأت اثني الحديد بأداة يستخدمها الحدادين ونجحت اني اعمل فتحة اقدر ادخل منها من بين اسياخ الحديد.

أضاف المتهم انه قام بالبحث في ارجاء الفيلا عن شيء ثمين لسرقته ونجح في العثور علي ريسيفر ولاب توب واي باد وكاميرا وهاتف محمول مؤكدا ان المقتنيات الثمينة والاجهزة الكهربائية كانت كثيرة ولكنه لم يتمكن من سرقة اي منها لصعوبة اخراجها من النافذة الصغيرة فحمل ما تمكن من سرقته وغادر الفيلا بعد ان ترك ورقة كتب عليها " عرفنا نوصل لبيتك.. دي قرصة ودن.. مع السلامة" لايهام الاجهزة الامنية ان الحادث بسبب أزمات الخطيب في كرة القدم.



