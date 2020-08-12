رئيس "البحوث الزراعية" يدعو العاملين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، جميع العاملين بكافة الجهات التابعة للمركز إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لما له من أهمية في استكمال بناء مصر الدولة القوية القادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وناقش سليمان - خلال اجتماعه اليوم /الثلاثاء/ مع مديري المعاهد والمعامل المركزية ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وإدارة المركز؛ لمتابعة سير العمل - ضرورة مراجعة المشروعات البحثية وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يحولها لمنظومة عمل مؤسسية تسهم في تطوير العمل بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكد ضرورة أن يكون لكل بحث عائد اجتماعي ملموس وتطوير المنظومة الزراعية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية الدولة 2030 بما يحقق نتائج تطبيقية على أرض الواقع.

وأوضح ضرورة المتابعة الميدانية الفاعلة ومراجعة كافة البيانات بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة يولي اهتمامًا بدقة البيانات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة، فضلًا عن ضرورة الاهتمام برفع تقييم المركز من الجهات الدولية.

في السياق ذاته، تناول الاجتماع البروتوكولات التي وقعها المركز مع الجامعات وكذلك أكاديمية البحث العلمي، حيث يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بضرورة التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية لتدريب ومشاركة الطلبة ذات الصلة في تطوير المنظومة الزراعية.

ووجه رئيس مركز البحوث الزراعية شكره إلى رئيس جامعتي عين شمس وبنها لحرصهما على التعاون المستمر مع المركز.

كما تناول الاجتماع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021، ومتابعة أهم المشروعات القومية التي يعمل عليها المركز كتجارب اليوريا المغلفة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ تجارب موسعة على هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة على كافة المستويات، وأن تكون التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية، وأن يتم إعطائها أهمية كبيرة.

وتناول أيضًا عرض موقف البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والتأكيد على ضرورة مشاركة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، بما يضمن تحقيق طفرات حقيقية في هذا المجال، فضلًا عن عرض برنامج ترشيد استخدام المياه والتأكيد على ضرورة تركيز كافة البحوث العلمية على كفاءة استخدام المياه وترشيدها بما يحقق زيادة في الإنتاجية، كما تم عرض برنامج التحسين الوراثي للماشية وتكليف معهد بحوث التناسليات بضرورة الالتزام بخطة الوزارة واحتياجات الدولة.

وناقش الاجتماع أهمية التوسع في مراكز تجميع الألبان لما لها من أهمية كبرى على أن يتم الانتهاء من هذا خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى مراكز التلقيح الصناعي وإنتاج اللقاحات البيطرية، وتكليف كافة المعامل ذات الصلة بضرورة بذل أقصى جهد، وتكثيف البحوث العلمية والتطبيقية لتوفير احتياجات الدولة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع في الزراعة على المصاطب لترشيد المياه وتطوير الري الحقلي، على أن يتم التنسيق مع مديري مديريات الزراعة، مع ضرورة أن يتم زراعة الوادي والدلتا بالكامل للقمح بنظام الزراعة على المصاطب، وذلك بناءً على توجيهات وزير الزراعة في هذا الصدد.

وانتهى الاجتماع بتوجيه رسالة شكر للقائمين على تطوير المنظومة الزراعية والباحثين بمركز البحوث الزراعية، مع التأكيد أنه سيتم محاسبة المقصرين في أداء العمل خلال الفترة القادمة أو الفترات السابقة، وربط المكافآت والحوافز بالعمل والإنتاج، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الزراعة في هذا الشأن.



