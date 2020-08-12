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برلمان

الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:45 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
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معتز الخصوصى
حرص الهلال الأحمر المصرى على التواجد أمام اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد الإبتدائية فى المطرية ،وتواجدت سيارة الهلال الأحمر المصرى على بعد خطوات من مقر اللجان الإنتخابية بمدرسة العقاد.

ويتمثل دور الهلال الأحمر المصرى فى تعقيم اللجان الانتخابية ومساعدة اى ناخب يتعرض لأى إصابة.

انطلقت اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور
الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور
الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور
الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور
الهلال الأحمر المصري أمام مدرسة العقاد فى المطرية لتعقيم اللجان الانتخابية.. صور
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