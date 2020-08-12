AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:25 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
قسم المحافظات
استقبل مستشفى وادى النطرون، ٤ مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل، أمام مدخل أبناء الغربية طريق وادى النطرون العلمين، تلقي العلاج اللازم. 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل و موتوسيكل، علي الطريق الصحراوي أمام مدخل وادي النطرون، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث. 

وأسفرت الحادثة عن إصابة محمد محمد عبد المنعم، 20سنه، الغربية اشتباه كسر بالكاحل الايمن، محمود محمد عبد المنعم 22 سنه الغربية، كدمه بالعين وسحاجات متفرقة بالجسم، يوسف نزية جابر 17سنه، كدمات متفرقة بالجسم، عقل حسين عقل 20 سنة، كفر الشيخ اشتباه كسر بالساق اليمنى كدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كسور وجروح.. إصابة21 شخصًا في حادثي تصادم وانقلاب سيارة على صحراوي وزراعي البحيرة

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

11 شخصا من أسرتين.. أسماء مصابي انقلاب ميكروباص طريق الإسماعيلية الصحراوي

ترشيحاتنا

عمل إرهابي مرتقب في بيروت.. السفارة الفرنسية واليونيفيل والصليب الأحمر يكشفون حقيقة الأمر

بسبب برشلونة والبايرن.. الجبلاية تخاطب الأمن لتقديم لقاء الأهلي والإنتاج بالدورى

وزير الصحة الروسي: إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا خلال أسبوعين

اليونان وقبرص تتحركان لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط

سيظل ملعب السلام لنا.. الإنتاج الحربي يتلقى ضربة موجعه قبل لقاء الأهلي ..فيديو

أخبار الرياضة| نجم الأهلي الشاب مطلوب في أوروبا.. واستقالة مدرب طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

محاولات للسيطرة علي حريق أشجار بميدان الرماية.. صور

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب