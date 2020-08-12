إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون

استقبل مستشفى وادى النطرون، ٤ مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل، أمام مدخل أبناء الغربية طريق وادى النطرون العلمين، تلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل و موتوسيكل، علي الطريق الصحراوي أمام مدخل وادي النطرون، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.





وأسفرت الحادثة عن إصابة محمد محمد عبد المنعم، 20سنه، الغربية اشتباه كسر بالكاحل الايمن، محمود محمد عبد المنعم 22 سنه الغربية، كدمه بالعين وسحاجات متفرقة بالجسم، يوسف نزية جابر 17سنه، كدمات متفرقة بالجسم، عقل حسين عقل 20 سنة، كفر الشيخ اشتباه كسر بالساق اليمنى كدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.